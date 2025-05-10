Почему пропал картофель? МАРТ выявил нарушения в поставках

В МАРТ уточнили, что в межсезонный период 2024—2025 годов по данным властей регионов и Минска, в стабфондах находилось достаточное количество белорусского картофеля, причем выше плановых значений.
При этом результаты проводимых контрольных мероприятий, обращения граждан и пояснения субъектов торговли свидетельствуют об имеющихся существенных перебоях с поставками картофеля для реализации через розничные объекты торговли.
В профильном ведомстве сообщили о неоднократных выявлениях фактов незаконного вывоза картофеля с территории Беларуси на большегрузных автомобилях, в том числе и гражданами других стран.
В МАРТ уточнили, что 8 мая по результатам заседания Комиссии установлен факт нарушения коммунально-фермерским хозяйством «Горизонт» в Мостовском районе норм антимонопольного законодательства.
Отмечается, что анализ действия хранителей стабфондов на предмет соответствия законодательству продолжается.