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Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 11 по 13 мая

Специалисты РГП «Казгидромет» рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня — с 11 по 13 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 63% 762 мм рт. ст. +19°
Источник: pexels

Прогноз погоды по Астане

  • 11 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный, северный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +18+20°.
  • 12 мая: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +23+25°.
  • 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 11 мая: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер западный 3−8, при грозе порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +22+24°.
  • 12 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +23+25°.
  • 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 11 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°.
  • 12 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +31+33°.
  • 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +33+35°.