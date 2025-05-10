Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 11 по 13 мая

Прогноз погоды по Астане
- 11 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный, северный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +18+20°.
- 12 мая: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +23+25°.
- 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°.
Прогноз погоды по Алматы
- 11 мая: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер западный 3−8, при грозе порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +22+24°.
- 12 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +23+25°.
- 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 11 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°.
- 12 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +31+33°.
- 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +33+35°.