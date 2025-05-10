«Все может ухудшиться за несколько часов»: как понять, что человек скоро умрет

— При полиорганной недостаточности у человека в результате длительно протекающей хронической болезни легких сердца или почек начинают расти ферменты. Организм не справляется, происходят сбои в системах. Анализы показывают, что клетки начинают гибнуть. Полиорганная недостаточность указывает на то, что организм уже не сможет справиться с этой ситуацией. Однако даже в этом случае специалист не сможет точно сказать, когда человек умрет, — пояснил собеседник «ВМ».