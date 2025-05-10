В Петербурге на Ржевской площади появился яблоневый «Сад памяти»

В годы Великой Отечественной войны железнодорожная станция «Ржевка» стала важным транспортным узлом, так как отсюда начиналась сухопутная часть Дороги жизни. В честь героев, защищавших Родину, здесь создали яблоневый сад.
Каждое дерево посвятили Героям Советского Союза, похороненному на Большеохтинском или Пороховском кладбище. На следующей неделе установят таблички с QR-кодами, с помощью которых можно будет узнать больше об этих героях.
Ранее «МК в Питере» писал, что в саду Верности также прошла акция «Сад Памяти». Жители Калининского района с Садово-парковым хозяйством высадили 80 елочек на Аллее Памяти к 80-летию Победы.