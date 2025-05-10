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В Петербурге на Ржевской площади появился яблоневый «Сад памяти»

На Ржевской площади в Петербурге в рамках акции «Сад памяти» посадили 25 яблонь. Об этом сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.

Источник: пресс-служба администрации Красногвардейского района

В годы Великой Отечественной войны железнодорожная станция «Ржевка» стала важным транспортным узлом, так как отсюда начиналась сухопутная часть Дороги жизни. В честь героев, защищавших Родину, здесь создали яблоневый сад.

Каждое дерево посвятили Героям Советского Союза, похороненному на Большеохтинском или Пороховском кладбище. На следующей неделе установят таблички с QR-кодами, с помощью которых можно будет узнать больше об этих героях.

Ранее «МК в Питере» писал, что в саду Верности также прошла акция «Сад Памяти». Жители Калининского района с Садово-парковым хозяйством высадили 80 елочек на Аллее Памяти к 80-летию Победы.