В Уфе ГАИ задержала восьмиклассника на скутере

Сегодня, 10 мая, в Уфе сотрудники Госавтоинспекции задержала подростка на скутере. Инспекторы остановили юношу напротив дома № 5 по улице Воинов Интернационалистов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
— На место происшествия пригласили родителей, в присутствии которых дорожные полицейские составили административный протокол об отстранении водителя и задержании транспортного средства, — передали в ГАИ.
Скутер поместили на спецстоянку. В отношении родителей восьмиклассника планируют составит административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.
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