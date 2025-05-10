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В Уфе ГАИ задержала восьмиклассника на скутере

На родителей несовершеннолетнего скутериста в Уфе хотят составить протокол.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 мая, в Уфе сотрудники Госавтоинспекции задержала подростка на скутере. Инспекторы остановили юношу напротив дома № 5 по улице Воинов Интернационалистов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— На место происшествия пригласили родителей, в присутствии которых дорожные полицейские составили административный протокол об отстранении водителя и задержании транспортного средства, — передали в ГАИ.

Скутер поместили на спецстоянку. В отношении родителей восьмиклассника планируют составит административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.

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