Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за заморозков в воскресенье

В частности, ночью на большей части территории прогнозируются заморозки от 0 до −5°C, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем местами вероятны небольшие кратковременные дожди и грозы.
В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман.
Ночью 11 мая в большинстве регионов Беларуси ожидается значительное понижение температуры. В Гродно, Минске, Могилеве, Витебске и Бресте прогнозируется от +1 до +3 градусов, ветер 3−8 м/с. В Гомеле немного теплее — от +2 до +4 градусов, ветер также 3−8 м/с.
Днем столбики термометров поползут вверх. В Гродно ожидается от +11 до +13 градусов, в Минске и Могилеве — от +10 до +12 градусов, ветер 3−8 м/с. В Витебске и Гомеле — от +11 до +13 градусов, а в Бресте теплее всего — от +12 до +14 градусов, ветер 3−8 м/с.