Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за заморозков в воскресенье

Днем столбики термометров поползут вверх. В Гродно ожидается от +11 до +13 градусов, в Минске и Могилеве — от +10 до +12 градусов, ветер 3−8 м/с. В Витебске и Гомеле — от +11 до +13 градусов, а в Бресте теплее всего — от +12 до +14 градусов, ветер 3−8 м/с.