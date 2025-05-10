Под Ростовом задержали мужчину за смертельное избиение матери

В Батайске задержали 59-летнего мужчину, который подозревается в том, что до смерти избил родную мать. Об этом сообщает донской следком.
Трагедия случилась 7 мая на улице Комарова. Мужчина находился во дворе дома и был пьян. Во время ссоры с 79-летней матерью, он стал бить ее кулаками и черенком от лопаты по голове и туловищу. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Его заключили под стражу.
— В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, — говорится в сообщении.