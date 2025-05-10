Под Ростовом задержали мужчину за смертельное избиение матери

Трагедия случилась 7 мая на улице Комарова. Мужчина находился во дворе дома и был пьян. Во время ссоры с 79-летней матерью, он стал бить ее кулаками и черенком от лопаты по голове и туловищу. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.