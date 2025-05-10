Нарушения ПДД в Узбекистане начнут оценивать по штрафным баллам с 1 июня

Согласно документу, каждое зафиксированное нарушение правил дорожного движения будет оцениваться по балльной системе. Баллы будут начисляться дополнительно к основному штрафу.
Как отмечается, штрафные баллы будут начисляться только на основе протоколов, составленных сотрудниками Службы безопасности дорожного движения.
На первом этапе нововведение коснется только нарушений, зафиксированных сотрудниками СБДД на основе административных протоколов. В будущем систему планируется распространить и на правонарушения, зафиксированные камерами, после внедрения технологии идентификации личности водителя.
Согласно регламенту, штрафные баллы будут начислены с даты первого совершения водителем нарушения и до этой даты следующего года.
Если в течение периода расчета штрафных очков сумма штрафных очков не достигла двенадцати, накопленные очки не будут засчитаны в следующем периоде расчета штрафных очков.
Учет нарушений будет вестись автоматически через модуль E-jarimaball — единую систему МВД. О каждом начисленном балле водители будут получать SMS-уведомления.
При этом водителей, не нарушавших ПДД в течение 12 месяцев ждет поощрение — первый штрафной балл за следующее нарушение не будет начисляться.
Если после последнего зафиксированного нарушения водитель в течение шести месяцев не совершит других нарушений ПДД, из общего количества его штрафных баллов вычитаются два балла.
Если общее количество баллов меньше двух, все баллы аннулируются, и отсчет нового периода начисления штрафных баллов начнется с момента нового правонарушения. Если за 12 месяцев их сумма не превысит 12, баллы обнулятся.
При накоплении 12 баллов водителя временно лишат права управления. Для этого создадут единую базу данных таких водителей.
В случае обжалования нарушения в суде окончательное начисление баллов будет зависеть от судебного решения.
Нововведение не распространяется на временно пребывающих иностранных водителей, дипломатов и международные организации, за исключением граждан Узбекистана и постоянно проживающих лиц.