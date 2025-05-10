Зеленский ввёл санкции против трёх узбекских компаний: они подозреваются в поставках продукции двойного назначения российскому ВПК

Как отмечают наблюдатели, ущерб от украинских санкций для этих компаний, скорее всего, будет минимальным — они вряд ли вели активную деятельность с украинскими контрагентами. Однако куда более тревожным выглядит следующий шаг Киева: Зеленский поручил Министерству иностранных дел Украины уведомить власти ЕС, США и других стран и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных санкций.