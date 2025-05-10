Зеленский ввёл санкции против трёх узбекских компаний: они подозреваются в поставках продукции двойного назначения российскому ВПК

В список вошли: Mercury Renaissance (основана в 2016 году), Raw Materials Cellulose (основана в 2017 году) и Ферганский химический завод (зарегистрирован в 2012 году).
Суть санкций заключается в полном блокировании активов этих компаний на территории Украины (если таковые имеются), запрете на любые торговые и финансовые операции с украинскими субъектами, а также запрете на ведение бизнеса на украинском рынке.
Как отмечают наблюдатели, ущерб от украинских санкций для этих компаний, скорее всего, будет минимальным — они вряд ли вели активную деятельность с украинскими контрагентами. Однако куда более тревожным выглядит следующий шаг Киева: Зеленский поручил Министерству иностранных дел Украины уведомить власти ЕС, США и других стран и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных санкций.
Если западные партнёры Украины поддержат инициативу, это может серьёзно ударить по бизнесу компаний.
Что известно о компаниях?
Mercury Renaissance занимается арендой и лизингом строительной техники и оборудования. Кроме того, она является учредителем Ферганского химического завода, который производит целлюлозу, древесные материалы и химическую продукцию, включая компоненты, потенциально применимые в производстве взрывчатых веществ и пороха.
Raw Materials Cellulose также занимается производством целлюлозы и древесной продукции.
Все три компании, по мнению Украины, могут быть вовлечены в цепочки поставок продукции двойного назначения для российского ВПК — продукции, которую можно использовать как в гражданских целях, так и в военных.
Пока никаких официальных комментариев со стороны самих компаний или узбекских властей не поступало.