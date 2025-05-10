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Зеленский ввёл санкции против трёх узбекских компаний: они подозреваются в поставках продукции двойного назначения российскому ВПК

Vaib.uz (Узбекистан. 10 мая). Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых антироссийских санкций, направленных против ряда иностранных юридических лиц. В список попали и три компании из Узбекистана. Санкции вводятся сроком на 10 лет. По мнению украинских властей, эти предприятия поставляли товары двойного назначения в Россию — в том числе обеспечивая нужды оборонно-промышленного комплекса.

Источник: Vaib.Uz

В список вошли: Mercury Renaissance (основана в 2016 году), Raw Materials Cellulose (основана в 2017 году) и Ферганский химический завод (зарегистрирован в 2012 году).

Суть санкций заключается в полном блокировании активов этих компаний на территории Украины (если таковые имеются), запрете на любые торговые и финансовые операции с украинскими субъектами, а также запрете на ведение бизнеса на украинском рынке.

Как отмечают наблюдатели, ущерб от украинских санкций для этих компаний, скорее всего, будет минимальным — они вряд ли вели активную деятельность с украинскими контрагентами. Однако куда более тревожным выглядит следующий шаг Киева: Зеленский поручил Министерству иностранных дел Украины уведомить власти ЕС, США и других стран и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных санкций.

Если западные партнёры Украины поддержат инициативу, это может серьёзно ударить по бизнесу компаний.

Что известно о компаниях?

Mercury Renaissance занимается арендой и лизингом строительной техники и оборудования. Кроме того, она является учредителем Ферганского химического завода, который производит целлюлозу, древесные материалы и химическую продукцию, включая компоненты, потенциально применимые в производстве взрывчатых веществ и пороха.

Raw Materials Cellulose также занимается производством целлюлозы и древесной продукции.

Все три компании, по мнению Украины, могут быть вовлечены в цепочки поставок продукции двойного назначения для российского ВПК — продукции, которую можно использовать как в гражданских целях, так и в военных.

Пока никаких официальных комментариев со стороны самих компаний или узбекских властей не поступало.