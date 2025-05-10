В Казахстане отметят День матерей: Аида Балаева обратилась к казахстанцам

История празднования Дня матерей в мире насчитывает более 100 лет. На сегодняшний день практически во всех странах данный праздник получил официальный статус и празднуется на государственном уровне. Как отметил Глава Государства К. К. Токаев «Для каждого из нас нет на свете никого дороже матери. Наши самые заветные ценности прочно связаны с понятиями “Мать — земля”, “Родина — мать”. Особое значение имеет народная мудрость “Отец воспитывает сына, мать воспитывает нацию”. Действительно, роль женщины в обществе многогранна — забота о семье и детях, воспитание нового поколения и участие в общественной жизни страны. Великие матери казахского народа, такие, как Умай ана, Домалак ана, Рабия Сұлтан бегим, Айганым, Зере, Улжан, являются яркими примерами того, как материнская любовь и поддержка формируют характер и судьбу великих личностей».
Она подчеркнула, что этот день посвящен тем, кто дарит нам жизнь, любовь и заботу.
Мама —это целый мир, наполненный теплом, нежностью и безусловной любовью и поддержкой. Пусть этот день станет напоминанием о том, как важно ценить каждое мгновение, проведенное с нашими матерями. Пусть в ваших семьях всегда будет тепло и уютно. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия!
Глава министерства предложила казахстанцам в соцсетях написать посты благодарности своим мамам и опубликовать под общим хештегом #Анаға_құрмет.
Передаю эстафету членам Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, деятелям культуры, представителям СМИ, НПО, общественным деятелям и всем казахстанцам.