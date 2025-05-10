Коммунальщики оперативно убрали Екатеринбург после празднования Дня Победы

После праздничных мероприятий, в ночь с 9 на 10 мая, в Екатеринбурге работали усиленные бригады служб благоустройства, основной задачей которых стал сбор мусора, очистка урн и тротуаров.
Как отметили в пресс-службе мэрии, в уборке были задействовали 111 дорожных рабочих и 128 единиц техники. Они вывезли из уральской столицы 106 тонн мусора и 131 тонну грязи.
«Работы завершились в 3:00. Сотрудники “Спецавтобазы”, установившие дополнительные контейнеры на улицах города, вывезли их к 7:00 часам, — рассказали в администрации. — Днем 10 мая уборка Екатеринбурга продолжилась, на улицы вышли 382 дорожных рабочих и 126 единиц техники».