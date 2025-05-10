В Симферополе на день перекроют улицу Куйбышева

«В связи с проведением дополнительной расширенной сельскохозяйственной ярмарки будет ограничено движение транспортных средств на улице Куйбышева — участок от бульвара Франко до улицы Февральская», — сказано в сообщении официального Telegram-канала администрации Симферополя.
Проезд ограничат с 5 до 15 часов 11 мая на месте проведения ярмарки.
На участке также будет запрещена автопарковка. Машины нарушителей будут забирать на штрафстоянку. Жителей и гостей крымской столицы просят учитывать данную информацию при планировании передвижения по городу.
Ранее сообщалось, что 9 мая в Симферополе перекроют улицу Павленко, это связано с проведением мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.