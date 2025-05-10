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В Симферополе на день перекроют улицу Куйбышева

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. В Симферополе 11 мая с утра перекроют часть улицы Куйбышева. Об этом крымчан предупреждают в городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с проведением дополнительной расширенной сельскохозяйственной ярмарки будет ограничено движение транспортных средств на улице Куйбышева — участок от бульвара Франко до улицы Февральская», — сказано в сообщении официального Telegram-канала администрации Симферополя.

Проезд ограничат с 5 до 15 часов 11 мая на месте проведения ярмарки.

На участке также будет запрещена автопарковка. Машины нарушителей будут забирать на штрафстоянку. Жителей и гостей крымской столицы просят учитывать данную информацию при планировании передвижения по городу.

Ранее сообщалось, что 9 мая в Симферополе перекроют улицу Павленко, это связано с проведением мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.