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А. Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении подростка в Тольятти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту хулиганства в Самарской области.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту хулиганства в Самарской области. Поводом стало жестокое избиение 13-летнего подростка в Тольятти.

По данным следствия, инцидент произошел 9 мая. В социальных сетях было опубликовано видео, на котором несколько человек нападают на несовершеннолетнего. Подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данному факту следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. По поручению исполняющего обязанности руководителя регионального управления Александра Воеводина следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности нападавших.

Ранее стало известно о завершении расследования в отношении бывшего начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко.

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