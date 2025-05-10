«Ну что, “доигрались”?..» МАРТ раскрыл нарушения, из-за которых в белорусских магазинах в магазинах перебои с картошкой

В министерстве напомнили, что согласно Положению о порядке формирования и использования стабфондов, «субъекты хозяйствования, заключившие договоры, обязаны осуществить поставку (выборку) товаров из стабилизационных фондов в соответствии с заключенными договорами». А статья 24 Закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания» говорит, что как субъектам розничной торговли, так и поставщикам продтоваров «запрещается совершать действия, которые имеют, либо могут иметь своим результатом недопущение, ограничение или устранение конкуренции и (или) причинение вреда правам, свободам и законным интересам) юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей».