«Ну что, “доигрались”?..» МАРТ раскрыл нарушения, из-за которых в белорусских магазинах в магазинах перебои с картошкой

Министерство антимонопольного регулирования и торговли раскрыло нарушения, из-за которых в магазинах не хватает картошки. В частности, МАРТ сообщает, что комиссией госоргана «установлен факт нарушения антимонопольного законодательства при поставке картофеля из стабилизационных фондов страны». Новость, в которой приводятся подробности, отметим, называется: «Ну что, “доигрались”?..».
Напомним, 8 мая ситуацию с картофелем в Беларуси комментировал президент Беларуси Александр Лукашенко: «Если переживаете за картофель — месяц выдержим, но без картофеля не будем». А 10 мая в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли отмечают, что в межсезонье 2024 — 2025 годов в стабилизационных фондах было достаточно белорусского картофеля. Такими данными располагали как облисполкомы и Мингорисполком, так и выезды сотрудников МАРТ в хранилища.
«Объемы фактических остатков постоянно превышают плановые минимальные значения», — сказали в министерстве.
При этом имелись «существенные перебои» с белорусской картошкой для розницы. Об этом говорят как контрольные мероприятия, так и обращения граждан, пояснения субъектов торговли. Напомнили в МАРТ и о выявляемых и пресекаемых госорганом, а также таможней, сотрудниками Госпогранкомитета, МВД и других органов фактах незаконного вывоза картофеля.
«Большегрузными автомобилями (от 20 тонн), в т.ч. гражданами других государств», — отмечают в МАРТ.
В министерстве напомнили, что согласно Положению о порядке формирования и использования стабфондов, «субъекты хозяйствования, заключившие договоры, обязаны осуществить поставку (выборку) товаров из стабилизационных фондов в соответствии с заключенными договорами». А статья 24 Закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания» говорит, что как субъектам розничной торговли, так и поставщикам продтоваров «запрещается совершать действия, которые имеют, либо могут иметь своим результатом недопущение, ограничение или устранение конкуренции и (или) причинение вреда правам, свободам и законным интересам) юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей».
А 8 мая в связи со сказанным выше и после анализа полученных данных МАРТ провел заседание Комиссии по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства КФХ «Горизонт Мостовского района», что на Гродненщине.
«По результатам заседания указанной комиссии установлен факт нарушения данным субъектом норм антимонопольного законодательства, предусмотренных статьей 24 Закона о торговле», — отметили в министерстве, добавив, что аналитическая работа «действий хранителей стабилизационных фондов» будет продолжена.
Тем временем Мингорисполком заявил, что сверхнормативные дома в «Минск-Мире» обязуются сдать в первом полугодии.
Ранее мы писали, потеплеет ли в Беларуси в ближайшие дни. Пока Белгидромет говорит про отрицательную температурную аномалию. Еще сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено из-за заморозков по всей Беларуси и в Минске 10 мая.
А губернатор Гродненской области Юрий Караев обратился к российской певице Полине Гагариной.
Кроме того, «Минсктранс» предупредил об изменении в движении сразу пяти автобусных маршрутов с 10 мая.