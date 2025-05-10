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В Таганроге разыскивают владельцев подземного газопровода

Власти Таганрога ищут собственника подземного газопровода.

Источник: Комсомольская правда

Власти Таганрога разыскивают собственника подземного газопровода. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Объект с признаками бесхозного имущества был обнаружен в Таганроге по адресу: Николаевское шоссе, 1. Речь идет о подземном газопроводе среднего и низкого давления.

— В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицам, считающим себя правообладателями объекта, в 30-ти дневный срок с даты опубликования объявления, предлагаем обратиться с заявлением в Комитет по управлению имуществом г. Таганрога (ул. Греческая, 58 корп.1 каб.19). При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы, — говорится на сайте мэрии.