В Таганроге разыскивают владельцев подземного газопровода

— В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицам, считающим себя правообладателями объекта, в 30-ти дневный срок с даты опубликования объявления, предлагаем обратиться с заявлением в Комитет по управлению имуществом г. Таганрога (ул. Греческая, 58 корп.1 каб.19). При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы, — говорится на сайте мэрии.