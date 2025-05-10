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Новые парки появятся в Семее

В микрорайонах Карагайлы и Юность в областном центре построят парки. Аким области Берик Уали сегодня ознакомился с проектом новых объектов. В парке микрорайона Юность планируется установка малых архитектурных форм, футбольных, баскетбольных и детских игровых площадок. Новое место отдыха займет территорию порядка километра, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

Источник: Пресс-служба акимата области Абай

В парке, который будет построен в микрорайоне Карагайлы, будут высажены зеленые насаждения, обустроены пешеходные дорожки, сцены и площадки для культурно-массовых мероприятий. Парки будут оборудованы в соответствии с современными требованиями для создания комфортной среды для населения.

Аким области обратился к представителям подрядной компании, поручив качественно и в срок закончить строительство.

Особенность этих парков в том, что в них предусмотрены общественные пространства, которые будут служить населению, создавать условия для отдыха жителей и безопасной игры детей. Чтобы превратить Семей в зелёный город, мы должны увеличить количество парков в городе. Только во время сегодняшнего субботника было высажено около 400 саженцев елей и тополей. Мы будем активизировать работу в этом направлении. Также планируем обновить и реконструировать другие парки в областном центре, — сказал глава региона.