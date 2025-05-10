Новые парки появятся в Семее

Особенность этих парков в том, что в них предусмотрены общественные пространства, которые будут служить населению, создавать условия для отдыха жителей и безопасной игры детей. Чтобы превратить Семей в зелёный город, мы должны увеличить количество парков в городе. Только во время сегодняшнего субботника было высажено около 400 саженцев елей и тополей. Мы будем активизировать работу в этом направлении. Также планируем обновить и реконструировать другие парки в областном центре, — сказал глава региона.