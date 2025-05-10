Новые парки появятся в Семее

В парке, который будет построен в микрорайоне Карагайлы, будут высажены зеленые насаждения, обустроены пешеходные дорожки, сцены и площадки для культурно-массовых мероприятий. Парки будут оборудованы в соответствии с современными требованиями для создания комфортной среды для населения.
Аким области обратился к представителям подрядной компании, поручив качественно и в срок закончить строительство.
Особенность этих парков в том, что в них предусмотрены общественные пространства, которые будут служить населению, создавать условия для отдыха жителей и безопасной игры детей. Чтобы превратить Семей в зелёный город, мы должны увеличить количество парков в городе. Только во время сегодняшнего субботника было высажено около 400 саженцев елей и тополей. Мы будем активизировать работу в этом направлении. Также планируем обновить и реконструировать другие парки в областном центре, — сказал глава региона.