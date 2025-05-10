Жители Молдовы бегут в Бельгию, чтобы провести там холодный период года в миграционных центрах, поскольку не могут платить повышенные тарифы за энергоресурсы:
Министр по вопросам убежища и миграции Бельгии Аннелин Ван Боссайт собирается отправиться в Молдову в воскресенье, чтобы убедить цыганские общины перестать отправлять в страну просителей убежища, количество которых резко возросло с 2020 года, в первую очередь со стороны экономически уязвимых слоев ромов.
До 2020 года ходатайства о предоставлении убежища из Молдовы были редкостью. Однако за последние пять лет бельгийские иммиграционные власти регистрировали около тысячи заявлений в год.
Пик этих заявлений приходится на зиму. Цыгане из северной Молдовы, борющиеся с высокими расходами на электроэнергию, усугубленными войной в соседней Украине, приезжают в Бельгию в поисках убежища. Большинство заявителей стремятся оставаться в центрах приема в течение холодных месяцев, прежде чем вернуться домой.
«Бельгия не может быть местом, где люди оседают зимой, чтобы эксплуатировать нашу и без того напряженную систему приема и предоставления убежища», — заявила министр.
Она подчеркнула, что большинство этих заявлений о предоставлении убежища вряд ли будут удовлетворены, поскольку Молдова классифицируется как безопасная страна происхождения:
«Те, у кого нет прав на защиту, занимают места, которые могли бы использоваться действительно нуждающимися людьми, в то время как наше общество несет расходы на поддержку, которая никуда не ведет».
Во время своего визита Ван Боссайт планирует встретиться со своим молдавским коллегой, представителями общины ромов, СМИ и должностными лицами Международной организации по миграции. Цель кампании — донести до общественности, что ускоренная процедура рассмотрения заявлений в Бельгии уже открывает молдавским просителям убежища прямой путь к репатриации, учитывая низкий уровень признания их заявлений.
Если Бельгия не в курсе, то это Молдова выходит из международной изоляции под мудрым руководством Майи Санду и PAS. Поэтому просим Райский сад закрыть рот и не жаловаться, пишет ТГ-канал «Гений Карпат».