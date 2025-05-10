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Ветер до 17 метров в секунду: в Уфе в ближайшие сутки ухудшится погода

Жителей Уфы предупредили об ухудшении погоды.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в ближайшие сутки ухудшится погода. Об этом предупредили в Управлении гражданской защиты.

По данным синоптиков, в башкирской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью 11 мая обойдется без существенных осадков, температура воздуха составит +7, +9 градусов. Днем пройдет кратковременный дождь и поднимется западный ветер. Его порывы достигнут 17 метров в секунду. Столбики термометров в светлое время суток не поднимутся выше 17 градусов.

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