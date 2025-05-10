Разрыв с теплом сокращается: какой будет погода в Москве на предстоящей неделе

— В конце рабочей недели минимальная температура в Москве уже будет в пределах около 4−7 градусов, а днем столбики термометров будут подниматься по области до 12−17 градусов. Значит, в Москве будет около 15 градусов тепла, — отметила собеседница «ВМ». — Конечно, этот показатель все еще останется ниже климатической нормы, но разрыв будет уже не таким сильным.