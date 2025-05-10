Разрыв с теплом сокращается: какой будет погода в Москве на предстоящей неделе

Предстоящая неделя в столичном регионе начнется с ненастной погоды. Однако уже в преддверии выходных показатели температуры воздуха станут ближе к климатической норме. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
По ее словам, начало новой недели будет довольно прохладным — воздух в столице прогреется всего примерно до плюс 10−12 градусов.
— В течение практически всего понедельника, 12 мая, будет идти дождь, выпадет достаточное количество осадков. Но затем дождей станет поменьше, а атмосферное давление начнет расти с середины недели. Оно будет превышать норму на 5−7 единиц, — сообщила метеоролог. — В пятницу, 16 мая, атмосферное давление будет в пределах 752−753 миллиметров ртутного столба.
К концу предстоящей недели погода в столице будет без существенных осадков. Кроме того, ожидается повышение температуры воздуха в ночные и в дневные часы.
— В конце рабочей недели минимальная температура в Москве уже будет в пределах около 4−7 градусов, а днем столбики термометров будут подниматься по области до 12−17 градусов. Значит, в Москве будет около 15 градусов тепла, — отметила собеседница «ВМ». — Конечно, этот показатель все еще останется ниже климатической нормы, но разрыв будет уже не таким сильным.
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Постепенно погода начнет приближаться к майским параметрам, заверила метеоролог.
— Рассчитываем, что вторая половина мая будет уже с лучшими температурными показателями: температура воздуха будет соответствовать климатической норме, а в отдельные дни может даже ее превысить. Поэтому рассчитываем погреться в последней декаде месяца, — добавила Позднякова.
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин ранее рассказал о погоде в Москве во второй декаде мая. Эксперт в беседе с «Вечерней Москвой» пообещал жителям столицы долгожданное тепло.