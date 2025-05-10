Масштабно и зрелищно: в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма

Выступая перед собравшимися, исполняющий обязанности хокима Самаркандской области Адиз Бобоев отметил, что отныне в Ургутском районе регулярно будут проводиться подобные мероприятия.
Это, по его словам, позволит не только популяризировать экстремальные виды спорта, но и увеличить поток туристов в горные села региона.
Ургутские горы идеально подходят для занятий парапланеризмом. Уникальный рельеф местности и ветровые потоки делают полет непредсказуемо интересным.
«Хорошо, что здесь есть долины. Правда, немного неудобно, что прямо под стартом расположены жилые дома. Но, с другой стороны, это довольно интересно, поскольку понимаешь, что туда лететь не стоит — там нет подходящих мест для посадки. В целом, думаю, это очень перспективное место для полетов», — сказала Вероника Благовещенская из Москвы, за плечами которой 12 лет полетов на парапланах.
Интересно, что во время перерывов, пока спортсмены отдыхают, на импровизированной сцене выступают различные музыкальные коллективы: фольклорно-этнографические ансамбли, танцевальные группы.
Кроме того, вдоль дороги, ведущей к основным мероприятиям, развернулись многометровые экспозиции народного творчества и гастрономический мини-фестиваль, в рамках которого, к примеру, повара из Самарканда приготовили 20-метровый шашлык.
Фестиваль завершится 11 мая.