Масштабно и зрелищно: в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма

«Хорошо, что здесь есть долины. Правда, немного неудобно, что прямо под стартом расположены жилые дома. Но, с другой стороны, это довольно интересно, поскольку понимаешь, что туда лететь не стоит — там нет подходящих мест для посадки. В целом, думаю, это очень перспективное место для полетов», — сказала Вероника Благовещенская из Москвы, за плечами которой 12 лет полетов на парапланах.