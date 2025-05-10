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Масштабно и зрелищно: в Самарканде проходит первый международный фестиваль парапланеризма

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В горах Ургутского района, куда смогли добраться только внедорожники, собрались более 60 спортсменов из 10 стран мира, включая Россию и Беларусь. Посмотреть, как парапланеристы поднимаются в небо и парят над горным селом, приехали сотни зрителей разных возрастов и профессий, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Выступая перед собравшимися, исполняющий обязанности хокима Самаркандской области Адиз Бобоев отметил, что отныне в Ургутском районе регулярно будут проводиться подобные мероприятия.

Это, по его словам, позволит не только популяризировать экстремальные виды спорта, но и увеличить поток туристов в горные села региона.

Ургутские горы идеально подходят для занятий парапланеризмом. Уникальный рельеф местности и ветровые потоки делают полет непредсказуемо интересным.

отметил один из самых опытных парапланеристов Узбекистана Алишер Исламов

«Хорошо, что здесь есть долины. Правда, немного неудобно, что прямо под стартом расположены жилые дома. Но, с другой стороны, это довольно интересно, поскольку понимаешь, что туда лететь не стоит — там нет подходящих мест для посадки. В целом, думаю, это очень перспективное место для полетов», — сказала Вероника Благовещенская из Москвы, за плечами которой 12 лет полетов на парапланах.

Интересно, что во время перерывов, пока спортсмены отдыхают, на импровизированной сцене выступают различные музыкальные коллективы: фольклорно-этнографические ансамбли, танцевальные группы.

Кроме того, вдоль дороги, ведущей к основным мероприятиям, развернулись многометровые экспозиции народного творчества и гастрономический мини-фестиваль, в рамках которого, к примеру, повара из Самарканда приготовили 20-метровый шашлык.

Фестиваль завершится 11 мая.