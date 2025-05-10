Глава СКР Бастрыкин поручил разобраться с отказом ребенку в лекарствах в Ростове

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело, связанное с отказом в медикаментах ребенку-инвалиду. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Жительница Ростова обратилась к главе СКР с просьбой помочь ее дочери. Девочка страдает тяжелым генетическим заболеванием и нуждается в постоянной таргетной терапии. С 2023 года она регулярно принимала лекарственный препарат, и это позволило ей достичь стойкой ремиссии. Однако с января 2025-го школьнице перестали предоставлять лекарство. Многочисленные обращения матери в разные инстанции результатов не дали.
Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело, а также доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.