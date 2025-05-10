Глава СКР Бастрыкин поручил разобраться с отказом ребенку в лекарствах в Ростове

Жительница Ростова обратилась к главе СКР с просьбой помочь ее дочери. Девочка страдает тяжелым генетическим заболеванием и нуждается в постоянной таргетной терапии. С 2023 года она регулярно принимала лекарственный препарат, и это позволило ей достичь стойкой ремиссии. Однако с января 2025-го школьнице перестали предоставлять лекарство. Многочисленные обращения матери в разные инстанции результатов не дали.