Ученые бьют тревогу: 28 мегаполисов США могут уйти под воду

Самым быстро опускающимся городом оказался Хьюстон — почти половина его территории теряет по 0,2 дюйма (около 5 мм) в год, а в отдельных районах — до 2 дюймов. Также в список вошли Даллас и Форт-Уэрт, где просадка составляет в среднем 0,16 дюйма в год.