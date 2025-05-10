Пропала сегодня: в Уфе ищут 23-летнюю девушку

В Уфе ищут пропавшую 23-летнюю Ксению Ковшову. О её местонахождении неизвестно с 10 мая. Об этом сообщили волонтеры «ЛизаАлерт». В поисковой организации не уточнили обстоятельства пропажи девушки, равно как и то, почему тревогу по поводу исчезновения уфимки забили уже сейчас.
Приметы пропавшей: рост — 167 см, нормальное телосложение, русые волосы, зеленые глаза.
Была одета в черную куртку, белую толстовку, черные джинсы и кроссовки.
Все, кто видел Ксению или знает, где она находится, просят позвонить по телефону 8 (800)700−54−52 («ЛизаАлерт») или 112. Волонтеры нуждаются в помощи добровольцев.
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