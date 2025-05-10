Пропала сегодня: в Уфе ищут 23-летнюю девушку

В Уфе ищут пропавшую 23-летнюю Ксению Ковшову. О её местонахождении неизвестно с 10 мая. Об этом сообщили волонтеры «ЛизаАлерт». В поисковой организации не уточнили обстоятельства пропажи девушки, равно как и то, почему тревогу по поводу исчезновения уфимки забили уже сейчас.