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Пропала сегодня: в Уфе ищут 23-летнюю девушку

В Уфе пропала 23-летняя Ксения Ковшова.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе ищут пропавшую 23-летнюю Ксению Ковшову. О её местонахождении неизвестно с 10 мая. Об этом сообщили волонтеры «ЛизаАлерт». В поисковой организации не уточнили обстоятельства пропажи девушки, равно как и то, почему тревогу по поводу исчезновения уфимки забили уже сейчас.

Приметы пропавшей: рост — 167 см, нормальное телосложение, русые волосы, зеленые глаза.

Была одета в черную куртку, белую толстовку, черные джинсы и кроссовки.

Все, кто видел Ксению или знает, где она находится, просят позвонить по телефону 8 (800)700−54−52 («ЛизаАлерт») или 112. Волонтеры нуждаются в помощи добровольцев.

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