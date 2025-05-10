Спортсменка из Самарской области выиграла бронзу чемпионата Европы по каратэ

В Армении проходит 60-й чемпионат Европы по каратэ, в котором участвует сборная России. Отличный результат показала спортсменка из Самарской области — Анна Чернышева.
В весовой категории до 55 кг Анна одержала победу в поединке за третье место над представительницей сборной Грузии Лизи Звиадаури, завоевав бронзовую медаль континентального первенства.
Ранее мы писали, сборная региона стала победителем первенства ПФО по волейболу среди юношей.
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