После майских праздников в трех районах Перми на время отключат холодную воду

После майских праздников в Дзержинском, Свердловском и Индустриальном районах Перми запланированы временные отключения холодной воды. Специалисты «НОВОГОРа» проведут ремонтные работы на сетях водоснабжения. Жители нескольких домов временно останутся без воды. Пермякам рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений.
В воскресенье, 11 мая, с 9.00 до 20.00 часов не будет воды в домах по улицам Мильчакова, 10, 14, 18, 22, 6, Овчинникова, 18, Связистов, 11, 11А. На сутки, с 9.20 17 мая до 9.30 18 мая, без воды останутся жители дома по улицам 25 Октября, 64, 44, 83, Газеты Звезда, 42, 42А, 44, 44А, 45, Сибирской, 46, 48, 55, Швецова, 31, 32, 39, 41, 50 и Комсомольскому проспекту, 48, 50, 52.
21 мая с 9.00 до 20.00 отключения затронут дома по улицам Емельяна Ярославского, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 10/7, 10/8 и Лодыгина, 3А. На сутки с 9.30 24 мая до 9.30 25 мая без воды останутся жители домов по улицам 25 Октября, 106, 72, 1-ой Красноармейской, 17А и 21, Горького, 83 и 86, Островского, 93Б, 93 В, 93Д, Чернышевского, 20, 22.
С 9.00 26 мая до 9.00 27 мая водоснабжение отключат в домах по улицам Академика Вавилова, 11, 11А, 4А, 7, 9, шоссе Космонавтов, 110, 112, 114. С 21.30 26 мая до 8.00 27 мая холодной воды не будет в домах по улицам Куйбышева, 47, Попова, 58, Революции, 60/1, 68.