После майских праздников в трех районах Перми на время отключат холодную воду

В воскресенье, 11 мая, с 9.00 до 20.00 часов не будет воды в домах по улицам Мильчакова, 10, 14, 18, 22, 6, Овчинникова, 18, Связистов, 11, 11А. На сутки, с 9.20 17 мая до 9.30 18 мая, без воды останутся жители дома по улицам 25 Октября, 64, 44, 83, Газеты Звезда, 42, 42А, 44, 44А, 45, Сибирской, 46, 48, 55, Швецова, 31, 32, 39, 41, 50 и Комсомольскому проспекту, 48, 50, 52.