11-летний суворовец поразил пермяков своим выступлением с шашками 9 мая

Воспитанник Пермского суворовского военного училища покорил своим выступлением с шашками пермяков на набережной Камы в День 80-летия Победы 9 мая.
Речь идёт о потомственном казаке Денисе Павлове. Мальчик родился в Кирове, но учится в Перми. Мама Дениса Елена рассказала perm.aif.ru, что к выступлению мальчик готовился полгода. Денис выступал со старшими товарищами, курсантами первой роты (девятиклассниками) и показал отличные навыки владения казачьими шашками.
По словам Елены, несмотря на то, что Денис учится только в пятом классе, ему доверили принимать участие в строевом дефиле наравне со старшеклассниками. И юный суворовец не подвёл. За четыре выступления Денис чётко показал элементы фланкировки (боевых приёмов) шашкой.
Интересно, что вся семья Дениса Павлова так или иначе связана с вооруженными силами России. Мама Елена — представитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО), волонтёр, руководитель ансамбля песни и танца «Казаки Вятки», заместитель атамана Вятского окружного казачьего общества Волжского Войскового казачьего общества (ВятОКО ВВКО РФ) по образованию и культуре. Двое старших братьев мальчика — участники СВО (старший — лейтенант, командир артиллерийской батареи, другой имеет медаль «За Отвагу»). Отец входил в состав Кировского городского казачьего общества, ветеран боевых действий в Чечне, героически погибший доброволец Донбасса, награждённый Орденом Мужества посмертно.
Мама Дениса рассказала perm.aif.ru, что два года назад мальчик пришёл домой из школы и сказал, что решил поступать в военное училище, потому что хочет, чтобы им гордились его братья и вся семья. Выбрал Пермское суворовское военное училище, год готовился к экзаменам и поступил в пятый класс.
«Конечно, перед выступлением сын переживал, потому что представлял не только себя, а все училище. Он не мог подвести ни товарищей, ни преподавателей», — поделилась мама юного суворовца.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что восьмилетний мальчик из села Юксеево в Кочёвском муниципальном округе Пермского края 9 мая прочитал стихи о войне на коми-пермяцком языке.