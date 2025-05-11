Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11-летний суворовец поразил пермяков своим выступлением с шашками 9 мая

Денис Павлов — потомственный казак.

Источник: Из личного архива

Воспитанник Пермского суворовского военного училища покорил своим выступлением с шашками пермяков на набережной Камы в День 80-летия Победы 9 мая.

Речь идёт о потомственном казаке Денисе Павлове. Мальчик родился в Кирове, но учится в Перми. Мама Дениса Елена рассказала perm.aif.ru, что к выступлению мальчик готовился полгода. Денис выступал со старшими товарищами, курсантами первой роты (девятиклассниками) и показал отличные навыки владения казачьими шашками.

По словам Елены, несмотря на то, что Денис учится только в пятом классе, ему доверили принимать участие в строевом дефиле наравне со старшеклассниками. И юный суворовец не подвёл. За четыре выступления Денис чётко показал элементы фланкировки (боевых приёмов) шашкой.

Интересно, что вся семья Дениса Павлова так или иначе связана с вооруженными силами России. Мама Елена — представитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО), волонтёр, руководитель ансамбля песни и танца «Казаки Вятки», заместитель атамана Вятского окружного казачьего общества Волжского Войскового казачьего общества (ВятОКО ВВКО РФ) по образованию и культуре. Двое старших братьев мальчика — участники СВО (старший — лейтенант, командир артиллерийской батареи, другой имеет медаль «За Отвагу»). Отец входил в состав Кировского городского казачьего общества, ветеран боевых действий в Чечне, героически погибший доброволец Донбасса, награждённый Орденом Мужества посмертно.

Мама Дениса рассказала perm.aif.ru, что два года назад мальчик пришёл домой из школы и сказал, что решил поступать в военное училище, потому что хочет, чтобы им гордились его братья и вся семья. Выбрал Пермское суворовское военное училище, год готовился к экзаменам и поступил в пятый класс.

«Конечно, перед выступлением сын переживал, потому что представлял не только себя, а все училище. Он не мог подвести ни товарищей, ни преподавателей», — поделилась мама юного суворовца.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что восьмилетний мальчик из села Юксеево в Кочёвском муниципальном округе Пермского края 9 мая прочитал стихи о войне на коми-пермяцком языке.