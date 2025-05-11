11-летний суворовец поразил пермяков своим выступлением с шашками 9 мая

Мама Дениса рассказала perm.aif.ru, что два года назад мальчик пришёл домой из школы и сказал, что решил поступать в военное училище, потому что хочет, чтобы им гордились его братья и вся семья. Выбрал Пермское суворовское военное училище, год готовился к экзаменам и поступил в пятый класс.