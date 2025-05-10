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Какой будет погода в Казахстане 11 мая

АЛМАТЫ, 10 мая — Sputnik. На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, предупреждают синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 63% 762 мм рт. ст. +19°
Источник: Sputnik.kz

Ожидаются дожди с грозами, градом и усилением ветра, на севере, востоке, в горных районах юго-востока — сильные дожди.

На севере, юго-востоке Жамбылской, в горных районах Туркестанской, Мангыстауской, Карагандинской, Жетысуской, Улытауской областях, на западе, севере, юге Абайской области, на севере, западе Алматинской, на юге, западе Атырауской, на юге, юго-востоке, западе Актюбинской, на западе, юге, в центре Павлодарской, на юге Костанайской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, на западе, в центре Жамбылской областей, в центре Алматинской, на западе Жетысуской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в мегаполисах

Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный, северный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 18−20 тепла.

Алматы: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер западный 3−8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 22−24 тепла.

Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 30−32 тепла.