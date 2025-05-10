Какой будет погода в Казахстане 11 мая

Ожидаются дожди с грозами, градом и усилением ветра, на севере, востоке, в горных районах юго-востока — сильные дожди.
На севере, юго-востоке Жамбылской, в горных районах Туркестанской, Мангыстауской, Карагандинской, Жетысуской, Улытауской областях, на западе, севере, юге Абайской области, на севере, западе Алматинской, на юге, западе Атырауской, на юге, юго-востоке, западе Актюбинской, на западе, юге, в центре Павлодарской, на юге Костанайской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Туркестанской, на западе, в центре Жамбылской областей, в центре Алматинской, на западе Жетысуской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный, северный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 18−20 тепла.
Алматы: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер западный 3−8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 22−24 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 30−32 тепла.