Какой будет погода в Казахстане 11 мая

На севере, юго-востоке Жамбылской, в горных районах Туркестанской, Мангыстауской, Карагандинской, Жетысуской, Улытауской областях, на западе, севере, юге Абайской области, на севере, западе Алматинской, на юге, западе Атырауской, на юге, юго-востоке, западе Актюбинской, на западе, юге, в центре Павлодарской, на юге Костанайской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.