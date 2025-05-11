Врачи не исключают вспышку кори в Нижегородской области

Врач-инфекционист Екатерина Кулова отметила, что основная масса заболевших — непривитые. Инкубационный период составляет от двух до трёх недель. Характерный симптом — сыпь, которая начинается с лица и постепенно распространяется вниз по телу. Также возможны высыпания на слизистой рта. При этом, специфического лечения нет — применяется симптоматическая терапия.