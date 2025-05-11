Врачи не исключают вспышку кори в Нижегородской области

На фоне стремительного распространения кори в США, врачи в Нижегородской области не исключают риска появления заболевания и в регионе. Об этом сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
По последним данным, в Соединённых Штатах число заболевших превысило 700 человек — вспышка зафиксирована в Техасе и уже распространилась на несколько штатов, включая Оклахому, Теннеси, Мичиган, Огайо и другие. Есть случаи с летальным исходом.
Несмотря на географическую удалённость, инфекционисты предупреждают: для заражения корью не требуется прямой контакт с больным, достаточно кратковременного нахождения в одном помещении.
Врач-инфекционист Екатерина Кулова отметила, что основная масса заболевших — непривитые. Инкубационный период составляет от двух до трёх недель. Характерный симптом — сыпь, которая начинается с лица и постепенно распространяется вниз по телу. Также возможны высыпания на слизистой рта. При этом, специфического лечения нет — применяется симптоматическая терапия.
Эксперты подчёркивают, что наиболее эффективной мерой профилактики кори остаётся вакцинация. Согласно национальному календарю прививок, детям делают первую прививку в возрасте 12 месяцев, ревакцинацию — в 6 лет. Взрослым рекомендуется ревакцинация в возрасте 35 лет, а женщинам, планирующим беременность, — за два месяца до зачатия.
В Нижнем Новгороде уже действует программа диагностики на наличие антител IgG к вирусу кори. Анализ позволяет определить, сформировался ли иммунитет после вакцинации или перенесённого заболевания. Стоимость исследования варьируется от 450 до 2500 рублей в зависимости от лаборатории.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что случай заболевания корью зафиксировали на территории ЖК «Анкудиновский парк».