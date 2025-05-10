В Кишиневе состоялся грандиозный автопробег, посвященный Дню Победы

Автопробег под названием «Победа. Одна на всех» анонсировал в соцсетях известный в Молдове общественный деятель Игорь Тулянцев, ранее выступавший организатором и других ярких и значимых мероприятий, посвящённых Великой Победе.
Фото: соцсети.
Стоит отметить, что в этом году символом автопробега стал памятник «Освобождение Молдовы», установленный в Кишинёве.
«Да, этот памятник посвящён освобождению Молдовы от фашизма — неотъемлемой части той Великой Победы, которую мы отмечаем 9 мая. Именно этот символ сегодня — как никогда — обретает особый глубокий смысл», отметил Тулянцев.
Фото: соцсети.
Построение автоколонн проходило на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Измаильской. Далее колонна выдвинулась и проехала по заранее согласованному маршруту.
Фото: соцсети.
В автопробеге приняли более 500 автомобилей. Впереди традиционно двигалась колонна ретроавтомобилей. В первом из них находился организатор мероприятия Игорь Тулянцев.
В финале автопробега на мемориале «Вечность» была растянута самая большая в мире копия знамени Великой победы над фашизмом, а также в небо были выпущены белые голуби — символы мира.
Фото: соцсети.
Организатор автопробега, председатель общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев поблагодарил всех участников мероприятия, поздравив всех с Великим праздником Победы и пожелав всем мирного неба над головой.
Фото: соцсети.