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В Кишиневе состоялся грандиозный автопробег, посвященный Дню Победы

По случаю 80-й годовщины Великой победы над фашистскими захватчиками в столице Молдовы было проведено масштабное мероприятие, ставшее уже традиционным.

Источник: Комсомольская правда

Автопробег под названием «Победа. Одна на всех» анонсировал в соцсетях известный в Молдове общественный деятель Игорь Тулянцев, ранее выступавший организатором и других ярких и значимых мероприятий, посвящённых Великой Победе.

Фото: соцсети.

Стоит отметить, что в этом году символом автопробега стал памятник «Освобождение Молдовы», установленный в Кишинёве.

«Да, этот памятник посвящён освобождению Молдовы от фашизма — неотъемлемой части той Великой Победы, которую мы отмечаем 9 мая. Именно этот символ сегодня — как никогда — обретает особый глубокий смысл», отметил Тулянцев.

Фото: соцсети.

Построение автоколонн проходило на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Измаильской. Далее колонна выдвинулась и проехала по заранее согласованному маршруту.

Фото: соцсети.

В автопробеге приняли более 500 автомобилей. Впереди традиционно двигалась колонна ретроавтомобилей. В первом из них находился организатор мероприятия Игорь Тулянцев.

В финале автопробега на мемориале «Вечность» была растянута самая большая в мире копия знамени Великой победы над фашизмом, а также в небо были выпущены белые голуби — символы мира.

Фото: соцсети.

Организатор автопробега, председатель общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев поблагодарил всех участников мероприятия, поздравив всех с Великим праздником Победы и пожелав всем мирного неба над головой.

Фото: соцсети.