27 единиц новой пожарно-спасательной техники получил ДЧС в Атырауской области

«В целях повышения технической оснащенности служб гражданской защиты материально-техническая база департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области пополнена 27 единицами современной пожарно-спасательной техники. Транспортные средства были приобретены в рамках финансового лизинга за счёт средств местного бюджета», — говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие аким региона Серик Шапкенов и министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.
В число новой новых специализированных машин вошли 22 единицы пожарных автоцистерн различной вместимости; аварийно-спасательная машина АСА-20, укомплектованная оборудованием для ликвидации последствий ЧС; автомобиль связи и освещения; две единицы автотопливозаправщиков; пожарный автомобиль АЦЛ-30 с механической лестницей для тушения пожаров в высотных зданиях; манипулятор-эвакуатор для транспортировки оборудования и техники; автовышка АКП-70 VEMA для работы на высотных объектах; вездеход Trackol Vega-409 6×6, предназначенный для передвижения по сложной местности, в том числе по снегу и грязи и АСО-20.
По данным акимата, в 2024 году за счет республиканского и местного бюджетов для нужд подразделений ДЧС было закуплено 91 единица техники и одно плавсредство.