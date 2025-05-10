27 единиц новой пожарно-спасательной техники получил ДЧС в Атырауской области

В число новой новых специализированных машин вошли 22 единицы пожарных автоцистерн различной вместимости; аварийно-спасательная машина АСА-20, укомплектованная оборудованием для ликвидации последствий ЧС; автомобиль связи и освещения; две единицы автотопливозаправщиков; пожарный автомобиль АЦЛ-30 с механической лестницей для тушения пожаров в высотных зданиях; манипулятор-эвакуатор для транспортировки оборудования и техники; автовышка АКП-70 VEMA для работы на высотных объектах; вездеход Trackol Vega-409 6×6, предназначенный для передвижения по сложной местности, в том числе по снегу и грязи и АСО-20.