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Бирск отказался от туристического налога

Еще один башкирский город отменил туристический налог.

Источник: Комсомольская правда

Башкирский город Бирск отменил туристический налог вслед за Стерлитамаком. Соответствующее решение принял местный Горсовет. Документ опубликован на сайте госоргана.

— Действие настоящего решения распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, — следует из решения.

Напомним, Бирск стал третьим городом в республике, который ввел туристический налог. Случилось это только в конце прошлого года. Предполагалось, что налог будет равен 1% от стоимости услуг по проживанию в гостинице, но не менее 100 рублей в день. К 2029 году этот взнос планировалось увеличить до 5%.

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