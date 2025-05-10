Бирск отказался от туристического налога

Напомним, Бирск стал третьим городом в республике, который ввел туристический налог. Случилось это только в конце прошлого года. Предполагалось, что налог будет равен 1% от стоимости услуг по проживанию в гостинице, но не менее 100 рублей в день. К 2029 году этот взнос планировалось увеличить до 5%.