Шквал и грозы: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, днем на востоке юге, в горных районах области гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. На севере, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.