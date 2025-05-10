«Судороги предсмертные»: зачем Разин вновь подал в суд из-за наследства Шатунова

Продюсер Андрей Разин обратился в суд с иском о признании недействительным завещания бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. В числе ответчиков по иску — вдова Шатунова Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла. Подробности заявления не приводятся. Однако в открытых источниках есть информация о том, какое имущество осталось после смерти Шатунова и как ранее за него уже боролся Разин. Что унаследовала семья певца и есть ли у продюсера шансы оспорить это, разбиралась «Вечерняя Москва».
Права на «Белые розы» и другие хиты.
Суд признал за Шатуновым обладание всеми исключительными правами на хиты «Ласкового мая», в числе которых «Белые розы», «Розовый вечер», «Детство» и многие другие. Это удалось благодаря тому, что автор текстов и композитор Сергей Кузнецов еще в 2019 году передал на них права певцу. Но только за несколько дней до смерти Шатунова суд в Ставрополе подтвердил, что артист обладает всеми правами на хиты.
Юристы смогли доказать, что Разин присвоил себе права на хиты незаконно. Для этого он подделал подпись Кузнецова в договоре, по которому тот отказывался от прав на песни в пользу продюсера. При этом оригинал документа якобы был утрачен, а в суде были предоставлены его ксерокопии.
Кузнецов дополнительно заключил договор на передачу прав на хиты с женой Шатунова. Это было сделано для подстраховки: автор песен отмечал, что она и так была наследницей всего, что после себя оставил музыкант. Кузнецов добавлял, что доверяет Светлане так же, как и Шатунову. Взамен на договор женщина обязалась помогать композитору.
— У меня есть полный перечень документов, где я являюсь правообладателем. Все, что пытается сделать против меня Андрей Разин, — судороги предсмертные. Для меня песни «Ласкового мая» — это жизнь, — говорил Шатунов.
Досталось даже покойнику: как Разин превратил в скандал концерт памяти Шатунова.
Разин неоднократно пытался оспорить решение о признании прав на песни «Ласкового мая» за Шатуновым. Однако в марте 2025 года суд в Оренбурге отказал продюсеру в удовлетворении иска о правах на хиты.
Разин считал, что заключенный между Кузнецовым и Шатуновым договор о передаче прав был подделан. Но суд, изучив предоставленные доказательства, не нашел оснований для удовлетворения заявленных продюсером требований.
Недвижимость в России и Германии.
У Шатунова было две квартиры в России: однокомнатная в Москве на Кантемировской улице и двухкомнатные апартаменты в Сочи. Разин утверждал, что последнюю квартиру подарил певцу лично.
Шатунов якобы рассматривал ее как жилье для семьи на период гастролей в России, ведь в конце 1990-х-начале 2000-х артист перебрался на ПМЖ в Германию. По информации «Комсомольской правды», когда апартаменты пустовали, их сдавали в аренду. Однако незадолго до смерти Шатунов якобы продал квартиру. По другим данным, это произошло еще в период пандемии коронавируса.
Основной недвижимостью певца был особняк с собственной звукозаписывающей студией в Германии. В его постройку он вложил около 10 миллионов долларов из гонораров, которые он получал в эпоху «Ласкового мая». Эксперты оценивали дом в 533 миллиона рублей. Также у Шатунова были сохранены денежные средства на счетах. Это имущество было распределено в равных долях между его женой Светланой, сыном Денисом и дочкой Эстеллой.
Белые розы высадили в Москве у дома, в котором жил Юрий Шатунов.
Также СМИ писали о том, что у Шатунова якобы есть двухэтажный дом под Сочи в поселке Барановка. В 2022 году «Комсомольская правда» опубликовала фотографии заброшенного дома, который, предположительно, принадлежал певцу. Доподлинно неизвестно, так это или нет, но в интервью 2008 года Шатунов говорил так:
— На «Ласковом мае» зарабатывали все, кроме меня. А слухи о том, что я купил особняк под Сочи, открыл сеть ресторанов и студию звукозаписи — не более чем сказки Андрея Разина. Он всегда мне говорил: «Никогда не признавайся, что ты нищий. Нищие в нашей стране никому не нужны», — приводит его слова издание «Аргументы и факты».
Права наследования.
После смерти артиста СМИ сообщали, что у Шатунова не было завещания. В подобных ситуациях наследниками умершего становятся его родственники, объяснил юрист Глеб Подъяблонский. У Шатунова остались вдова и дети. Мама певца умерла еще в 1984 году, а с отцом артист не общался.
— Продюсер Разин никоим образом не является родственником Шатунова. Однако у него могут быть шансы на признание завещания певца недействительным: мы же не знаем всех обстоятельств. Он явно на что-то рассчитывает, когда подает иск. Но это кажется странным, — считает собеседник «ВМ».
Если завещание Шатунова все же существовало, то его жена и дети могли принять наследство не по праву родства, а именно по этому документу. Но даже в этом случае они являются родственниками, а значит, имущество Шатунова должно переходить именно им.
— Тогда остается неясным, на что рассчитывает Разин, поскольку нет оснований, на которых наследство должно достаться ему, — подчеркнул Подъяблонский.
Вопросы остаются только к апартаментам в Сочи, которые Разин якобы подарил Шатунову. В договоре дарения могла быть допустимая оговорка о том, что в случае смерти одаряемого имущество возвращается в собственность дарителя.
— Однако если Шатунов ее уже продал, то Разин никак не может на нее претендовать, — заключил юрист.
Юрия Шатунова не стало 23 июня 2022 года. Певец скончался от обширного инфаркта.