«Судороги предсмертные»: зачем Разин вновь подал в суд из-за наследства Шатунова

Суд признал за Шатуновым обладание всеми исключительными правами на хиты «Ласкового мая», в числе которых «Белые розы», «Розовый вечер», «Детство» и многие другие. Это удалось благодаря тому, что автор текстов и композитор Сергей Кузнецов еще в 2019 году передал на них права певцу. Но только за несколько дней до смерти Шатунова суд в Ставрополе подтвердил, что артист обладает всеми правами на хиты.