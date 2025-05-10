Нашли мертвым спустя 40 дней: в Башкирии завершились поиски молодого парня

Поначалу родственники попытались найти Никиту самостоятельно, но это ни к чему не привело. Тогда они обратились в полицию и к волонтерам. Поиски длились долгие недели и в итоге привели к печальному исходу: Никиту нашли мертвым. Как, где и при каких обстоятельствах его обнаружили, не уточняется. Пока даже неизвестно, есть ли в его смерти криминальный след.