Нашли мертвым спустя 40 дней: в Башкирии завершились поиски молодого парня

В Башкирии завершились поиски 24-летнего Никиты Ш. — его нашли мертвым. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях «ЛизаАлерт».
Напомним, Никита пропал в родном Белорецком районе больше месяца назад, 1 апреля. В этот день он надел темную крутку, черную футболку, спортивные штаны с галошами и вышел из дома, но обратно так и не вернулся. К его поискам подключились полицейские и волонтеры «ЛизыА’ерт». Последние в своих ориентировках утверждали, что пропавшему требуется медицинская помощь.
Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, в последнее время парень находился в селе Сосновка — там живут его родители.
— Жил он некоторое время с женой, в другом месте. Потом стал злоупотреблять спиртным, ругаться с супругой, и его родители забрали домой. Чтобы как-то помочь ему, они его не пускали на посиделки. 1 апреля Никита сбежал из дома, — рассказывал наш источник.
Сосновка находится на берегу реки Белой — там-то и видели в последний раз 24-летнего сельчанина. Он проводил время в компании нескольких приятелей, которые в итоге оставили его одного.
— По словам этих мужчин, они отдыхали вместе на берегу, а молодой человек уснул прямо там, на земле. Не смогли его добудиться и ушли куда-то. Когда вернулись, его уже не было, — пояснил наш собеседник. — Единственный его след, который удалось обнаружить — на берегу нашли его обувь.
Поначалу родственники попытались найти Никиту самостоятельно, но это ни к чему не привело. Тогда они обратились в полицию и к волонтерам. Поиски длились долгие недели и в итоге привели к печальному исходу: Никиту нашли мертвым. Как, где и при каких обстоятельствах его обнаружили, не уточняется. Пока даже неизвестно, есть ли в его смерти криминальный след.
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