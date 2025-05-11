Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области установился первый класс пожарной опасности

Ранее в регионе действовал местами пятый наивысший уровень.

Источник: Комсомольская правда

Первый класс пожарной опасности установлен на территории всей Воронежской области. Это следует из оперативных данных ГУ МЧС по региону, которые были опубликованы днем в субботу, 10 мая.

В справке уточняется, что в предстоящие сутки ожидается пожарная опасность первого и лишь местами второго классов. То есть, риск ландшафтных пожаров практически отсутствует.

Что касается погоды, то в ближайшие сутки воронежцев ждет переменная облачность. Местами небольшие дожди. Ветер ночью западный 2−7 м/с, днем юго-западный 7−12 м/с. Температура ночью 0…+5°С. Местами возможны заморозки до минус −2°С. Днем в воскресенье столбики термометров поднимутся до +11…+16°С.