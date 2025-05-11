В Воронежской области установился первый класс пожарной опасности

Первый класс пожарной опасности установлен на территории всей Воронежской области. Это следует из оперативных данных ГУ МЧС по региону, которые были опубликованы днем в субботу, 10 мая.
В справке уточняется, что в предстоящие сутки ожидается пожарная опасность первого и лишь местами второго классов. То есть, риск ландшафтных пожаров практически отсутствует.
Что касается погоды, то в ближайшие сутки воронежцев ждет переменная облачность. Местами небольшие дожди. Ветер ночью западный 2−7 м/с, днем юго-западный 7−12 м/с. Температура ночью 0…+5°С. Местами возможны заморозки до минус −2°С. Днем в воскресенье столбики термометров поднимутся до +11…+16°С.