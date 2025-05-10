В Самарской области 11 мая ожидается дождливая и ветреная ночь с грозами

В ночь на воскресенье в Самарской области ожидается пасмурная погода с прояснениями. Синоптики предупреждают о дождях, местами возможны грозы. Ветер будет менять направление с юго-восточного на северо-западный, его скорость составит 7−12 м/с, при грозах возможны порывы.