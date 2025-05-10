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В Самарской области 11 мая ожидается дождливая и ветреная ночь с грозами

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в регионе 11 мая ночью.

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в регионе 11 мая ночью.

В ночь на воскресенье в Самарской области ожидается пасмурная погода с прояснениями. Синоптики предупреждают о дождях, местами возможны грозы. Ветер будет менять направление с юго-восточного на северо-западный, его скорость составит 7−12 м/с, при грозах возможны порывы.

Температура воздуха ночью опустится до +5…+10 °C. В связи с погодными условиями жителям рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении и по возможности избегать нахождения на открытом воздухе во время грозы.

Также в целях безопасности МЧС рекомендует:

избегать нахождения рядом с ЛЭП, деревьями, рекламными щитами и витринами;держаться подальше от карнизов зданий, баннеров и растяжек;не находиться возле непрочных конструкций и старых деревьев.

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