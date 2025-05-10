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В Ростове на параде Победы чествовали ветеранов Великой Отечественной войны

В донской столице за парадом следили главные виновники торжества — ветераны.

Источник: Комсомольская правда

Самыми почетными зрителями Парада Победы в донской столице стали ветераны. Они были главными героями фоторепортажа «КП-Ростов-на-Дону».

Ветеранам выделили места на трибунах, с которых удобно наблюдать за парадными расчетами и механизированной колонной. В строю прошли около трех тысяч человек — военнослужащие Южного военного округа и других силовых ведомств, а также воспитанники кадетских корпусов. В параде было задействовано более 60 единиц боевой и специальной техники.

Напомним, что в Ростовской области проживают 6 тысяч 643 ветерана Великой Отечественной войны. Среди них 38 инвалидов и 262 участника войны, из которых 100 человек — фронтовики. Кроме того, в донском регионе живут 103 блокадника Ленинграда, и 659 — бывших несовершеннолетних узников концлагерей. В донской столице — 1759 ветеранов, в том числе 63 фронтовика.