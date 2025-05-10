В Ростове на параде Победы чествовали ветеранов Великой Отечественной войны

Ветеранам выделили места на трибунах, с которых удобно наблюдать за парадными расчетами и механизированной колонной. В строю прошли около трех тысяч человек — военнослужащие Южного военного округа и других силовых ведомств, а также воспитанники кадетских корпусов. В параде было задействовано более 60 единиц боевой и специальной техники.