Кустурица снимет фильм в кинопарке «Москино»

«Планы у меня всегда огромные — на кинопарк тоже. Будет фильм — один из трилогии, о которой я говорил», — сказал журналистам Кустурица во время посещения кинопарка, отметив, что ему нравится царящая здесь атмосфера. «Мне нравится то, что у вас есть такая энергия», — подчеркнул он.