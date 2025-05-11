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Самарцы заметили ранее появление тополиного пуха на улицах

Самарцы поделились кадрами раннего тополиного пуха.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители удивились тополиному пуху на улицах города в начале мая. Горожане считают, что еще слишком рано.

«Не ожидала его увидеть. Лежал на пешеходной дороге, когда еще было тепло, в начале этого месяца», — отметили очевидцы.

Появление тополиного пуха может быть вызвано сразу несколькими причинами: изменением климата, из-за жаркой погоды и теплого апреля. Напомним, в регионе погода устраивала температурные качели в течение всей весны. Аномальная жара сменялась резкими похолоданием и даже заморозками. Обычно тополиный пух наблюдается в июне и июле.