Самарцы заметили ранее появление тополиного пуха на улицах

В Самаре местные жители удивились тополиному пуху на улицах города в начале мая. Горожане считают, что еще слишком рано.
«Не ожидала его увидеть. Лежал на пешеходной дороге, когда еще было тепло, в начале этого месяца», — отметили очевидцы.
Появление тополиного пуха может быть вызвано сразу несколькими причинами: изменением климата, из-за жаркой погоды и теплого апреля. Напомним, в регионе погода устраивала температурные качели в течение всей весны. Аномальная жара сменялась резкими похолоданием и даже заморозками. Обычно тополиный пух наблюдается в июне и июле.