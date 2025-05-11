Самарцы заметили ранее появление тополиного пуха на улицах

Появление тополиного пуха может быть вызвано сразу несколькими причинами: изменением климата, из-за жаркой погоды и теплого апреля. Напомним, в регионе погода устраивала температурные качели в течение всей весны. Аномальная жара сменялась резкими похолоданием и даже заморозками. Обычно тополиный пух наблюдается в июне и июле.