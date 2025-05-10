Под Ростовом произошло ДТП с несовершеннолетним

Днем в субботу, 10 мая, в Морозовском районе на автодороге «Морозовск-Цимлянск» произошло ДТП. О случившемся сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля «Лифан Солано» ехал со стороны Морозовска в направлении Волгодонска. В какой-то момент он не выбрал безопасную скорость. В итоге не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Джили Кулрэй».
В результате столкновения пострадали 54-летний и 17-летний пассажиры «Джили Кулрэй» и водитель второго авто. Их госпитализировали в больницу. А 21-летнему пассажиру «Лифан Солано» оказали разовую медицинскую помощь на месте.
— Управление Госавтоинспекции Ростовской области призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД, быть предельно внимательными и осторожными на дороге, — напомнили в Госавтоинспекции.