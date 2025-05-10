Под Ростовом произошло ДТП с несовершеннолетним

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля «Лифан Солано» ехал со стороны Морозовска в направлении Волгодонска. В какой-то момент он не выбрал безопасную скорость. В итоге не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Джили Кулрэй».