Легковушка протаранила пожарную машину в Уфе. Двое детей попали в больницу

Сегодня, 10 мая, в девятом часу вечера в Уфе произошло ДТП: легковушка протаранила пожарную машину. Авария случилась на улице Кольцевой. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.
— Водитель с признаками опьянения за рулем Lada Vesta допустил столкновение с остановившейся на запрещающий сигнал светофора пожарной машиной «Урал», — передали в ГАИ.
Фото: ГАИ Уфы.
В ДТП пострадали двое детей — они сидели в легковушке. Их доставили в больницу. По факту аварии проводится расследование.
По данным телеграм-канала Mash Batash, за рулем Vesta находился глава семьи. В машине также сидела его супруга.
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