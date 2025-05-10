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Легковушка протаранила пожарную машину в Уфе. Двое детей попали в больницу

В Уфе двое детей пострадали при ДТП с Lada Vesta и пожарной машиной.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 мая, в девятом часу вечера в Уфе произошло ДТП: легковушка протаранила пожарную машину. Авария случилась на улице Кольцевой. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

— Водитель с признаками опьянения за рулем Lada Vesta допустил столкновение с остановившейся на запрещающий сигнал светофора пожарной машиной «Урал», — передали в ГАИ.

Фото: ГАИ Уфы.

В ДТП пострадали двое детей — они сидели в легковушке. Их доставили в больницу. По факту аварии проводится расследование.

По данным телеграм-канала Mash Batash, за рулем Vesta находился глава семьи. В машине также сидела его супруга.

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