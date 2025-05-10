Самооценка зависит от вкуса щей: почему женщины в браке чаще мужчин страдают от депрессии

— Женщина должна быть заботливой и любящей женой и матерью, реализоваться в профессии, хорошо выглядеть и модно одеваться. Многие в такой гонке перестают заниматься собой, например, не ходят на маникюр и педикюр, на стрижку или массаж. Они «забивают» на себя и полностью растворяются в семейных обязанностях, — описала эксперт.