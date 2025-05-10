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Души рабочих: шаманка Батыр рассказала о «лесе мертвецов» на дне Телецкого озера

Обнаруженные на дне Телецкого озера, одного из самых загадочных водоемов Алтая, останки — «лес мертвецов» — принадлежат приехавшим туда на заработки рабочим, чьи души после смерти оказались привязаны к этому месту. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала калмыцкая шаманка Елена Батыр.

Обнаруженные на дне Телецкого озера, одного из самых загадочных водоемов Алтая, останки — «лес мертвецов» — принадлежат приехавшим туда на заработки рабочим, чьи души после смерти оказались привязаны к этому месту. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала калмыцкая шаманка Елена Батыр.

По ее словам, гибель этих людей не обладает кармическим подтекстом. Она объяснила, что появление тел рабочих в водоеме не связано с боевыми действиями, убийствами или болезнями.

— На этом месте никто не воевал, не сбрасывал больных умирать, не убивал умышленно. И мора там тоже не было, — резюмировала Батыр.

Недавно алтайские шаманы предупредили, что незахороненная мумия принцессы Укока может приблизить конец света на Земле в 2025 году. Чтобы этого не произошло, ее останки требуется захоронить. Правда ли неупокоенная душа алтайской принцессы может спровоцировать апокалипсис, «ВМ» выясняла с экспертами.

При этом предсказание шаманов не первая предпосылка к апокалипсису на Земле. В середине осени в пустыне Сахара прошел сильнейший ливень за последние 50 лет. Экстрасенс Миронова в беседе с «ВМ» объяснила, почему это событие опасно для человечества и чем оно может обернуться.