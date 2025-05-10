Души рабочих: шаманка Батыр рассказала о «лесе мертвецов» на дне Телецкого озера

Обнаруженные на дне Телецкого озера, одного из самых загадочных водоемов Алтая, останки — «лес мертвецов» — принадлежат приехавшим туда на заработки рабочим, чьи души после смерти оказались привязаны к этому месту. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала калмыцкая шаманка Елена Батыр.
По ее словам, гибель этих людей не обладает кармическим подтекстом. Она объяснила, что появление тел рабочих в водоеме не связано с боевыми действиями, убийствами или болезнями.
— На этом месте никто не воевал, не сбрасывал больных умирать, не убивал умышленно. И мора там тоже не было, — резюмировала Батыр.
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