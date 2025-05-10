Души рабочих: шаманка Батыр рассказала о «лесе мертвецов» на дне Телецкого озера

При этом предсказание шаманов не первая предпосылка к апокалипсису на Земле. В середине осени в пустыне Сахара прошел сильнейший ливень за последние 50 лет. Экстрасенс Миронова в беседе с «ВМ» объяснила, почему это событие опасно для человечества и чем оно может обернуться.