В Севастополе до июня запретят парковаться в центре — причина

«С 12 до 19 мая от улицы Партизанская до улицы Демидова, с 19 до 26 мая — от улицы Демидова до улицы Адмирала Октябрьского, с 26 мая до 2 июня — от улицы Адмирала Октябрьского до улицы Шмидта», — обозначают даты и точки в департаменте дорожно-транспортной инфраструктуры.