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В Севастополе до июня запретят парковаться в центре — причина

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Севастопольцев и гостей города-героя до конца мая вводят запрет на парковку автомобилей на ряде улиц. Это связано с обрезкой деревьев, сообщает городской дептранс.

Источник: РИА "Новости"

По сообщению предприятия, ветки зеленых насаждений для лучшего обзора водителей обрежут на улице Новороссийской. Работы проведут в несколько этапов.

«С 12 до 19 мая от улицы Партизанская до улицы Демидова, с 19 до 26 мая — от улицы Демидова до улицы Адмирала Октябрьского, с 26 мая до 2 июня — от улицы Адмирала Октябрьского до улицы Шмидта», — обозначают даты и точки в департаменте дорожно-транспортной инфраструктуры.

Для обеспечения безопасности и возможности подъезда рабочих «Севастопольского Автодора» к обочинами будет действовать временный запрет на остановку и стоянку транспорта на вышеприведенных участках.