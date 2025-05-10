Индия обвинила Пакистан в нарушении соглашения о прекращении огня

До этого дипломат сообщил, что перемирие между Дели и Исламабадом вступило в силу с 14:30 10 мая по московскому времени. Однако режим прекращения огня продержался четыре часа, и вскоре в столице спорной территории Джамму и Кашмир Сринагаре прогремели взрывы.