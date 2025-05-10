Индия обвинила Пакистан в нарушении соглашения о прекращении огня

Пакистан нарушил договоренность о прекращении огня, за что получит соразмерный ответ. Об этом в субботу, 10 мая, заявил первый заместитель главы Министерства иностранных дел Индии Викрам Мисри.
По словам представителя ведомства, Дели крайне серьезно относится к срыву достигнутых соглашений и призывает Исламабад принять меры для того, чтобы не допустить эскалации ситуации и роста напряженности.
— Вооруженные силы дают адекватный ответ на эти нарушения… Мы призываем Пакистан… отнестись к ситуации серьезно и ответственно, — передает слова Мисри РИА Новости.
До этого дипломат сообщил, что перемирие между Дели и Исламабадом вступило в силу с 14:30 10 мая по московскому времени. Однако режим прекращения огня продержался четыре часа, и вскоре в столице спорной территории Джамму и Кашмир Сринагаре прогремели взрывы.
8 мая на границе Индии и Пакистана произошел один из крупнейших воздушных боев в новейшей истории авиации. Позже Дели приостановил работу 32 аэропортов. 10 мая Пакистан начал масштабную военную операцию «Баньян уль Марсус» против Индии. Утверждалось, что это стало прямым ответом на «продолжительные провокации» Дели. В чем причина конфликта между двумя странами, выяснила «Вечерняя Москва».