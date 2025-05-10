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Миллионы россиян воспользовались новой услугой, позволяющей защититься от мошенников

Более 10 миллионов россиян оформили самозапрет на получение кредитов за первые два месяца работы этой услуги. Такая мера стала доступна с 1 марта 2025 года, и за это время к ней чаще всего прибегали граждане в возрасте от 35 до 45 лет. Опция особенно востребована среди жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, пишут журналисты. Данная услуга изначально была введена как средство защиты граждан от мошенников.

До 10 млн россиян воспользовались самозапретом на кредиты.

Более 10 миллионов россиян оформили самозапрет на получение кредитов за первые два месяца работы этой услуги. Такая мера стала доступна с 1 марта 2025 года, и за это время к ней чаще всего прибегали граждане в возрасте от 35 до 45 лет. Опция особенно востребована среди жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, пишут журналисты. Данная услуга изначально была введена как средство защиты граждан от мошенников.

«За первые два месяца возможности самозапрета на кредиты им воспользовались около 10,3 млн россиян. Чаще всего к процедуре прибегают граждане в возрасте 35—45 лет, на их долю приходится 23% от общего количества установленных самозапретов», сообщило в начале мая Объединённое кредитное бюро (ОКБ). Соответствующие данные приводит mail.ru.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСамозапрет на кредиты: что это такое и почему миллионы россиян решили не идти к банкам.

Согласно исследованию 21% россиян, воспользовавшись услугой, приходится на возраст 45—55 лет, еще 20% — на россиян 55—65 лет. Граждане старше 65 лет оформили 16% всех самозапретов, люди от 25 до 35 лет — 13%, а молодежь до 25 лет — 8%.

В числе регионов-лидеров по количеству оформленных самозапретов на кредиты — Москва (1,03 млн человек), Московская область (698 тыс.), Санкт-Петербург (478 тыс.), а также Башкирия (351 тыс.), Свердловская область (318 тыс.), Краснодарский край и Ростовская область (по 294 тыс.), Татарстан (272 тыс.), Челябинская область (258 тыс.) и Нижегородская область (220 тыс.).

Эксперты отмечают, что основной целью услуги является защита граждан от мошенников, которые могут оформить кредит на чужое имя. Также с сентября появится возможность установить самозапрет на выдачу сим-карт.

Введение самозапрета на получение кредитов стало возможным после вступления в силу с 1 марта 2025 года соответствующего закона, направленного на защиту граждан от мошенничества и оформления займов без их согласия. Ранее Верховный суд РФ разъяснил, что кредитные договоры, заключенные без волеизъявления клиента, признаются недействительными, а доказывать добровольность заключения сделки обязан банк.