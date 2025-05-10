Миллионы россиян воспользовались новой услугой, позволяющей защититься от мошенников

Более 10 миллионов россиян оформили самозапрет на получение кредитов за первые два месяца работы этой услуги. Такая мера стала доступна с 1 марта 2025 года, и за это время к ней чаще всего прибегали граждане в возрасте от 35 до 45 лет. Опция особенно востребована среди жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, пишут журналисты. Данная услуга изначально была введена как средство защиты граждан от мошенников.