Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 11 мая

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
В этот день крестьяне молились святому Максиму, прося благословения на будущий урожай. Считалось, что ветер 11 мая приносит счастье, если уметь его «поймать» — выйти на открытое место и загадать желание. Береза в этот день особенно почиталась: ее сок считали целебным, а ветви использовали для защиты дома от нечистой силы. В народе верили, что 11 мая открывается небесная благодать, поэтому любая искренняя молитва будет услышана.
Этот день был важным для тех, кто занимался земледелием: по приметам судили о будущем урожае и начинали подготовку к посевной.
Что делали на Руси в этот день?
11 мая было принято проводить в трудах и молитвах, но без излишней суеты. Крестьяне готовились к полевым работам, а также совершали обряды для привлечения удачи.
Собирали березовый сок — он считался особенно полезным в этот день, укреплял здоровье и придавал сил. Освящали семена перед посевом — несли их в церковь или читали над ними молитвы дома. Заготавливали березовые ветки — их ставили в доме для защиты от злых духов, а также использовали в бане для здоровья. Готовили обетные каши — их раздавали бедным и соседям, чтобы год был сытным. Выпускали скот на первую траву — считалось, что в Максимов день пастбища особенно благословенны.
Чего не стоит делать в этот день, 11 мая?
Народные поверья предупреждают, что некоторые действия в Максимов день могут навлечь неприятности.
Нельзя ссориться и сквернословить — негативные слова в этот день могут вернуться бумерангом. Не стоит отказывать в помощи — особенно если просят еду или небольшую услугу, иначе можно отпугнуть удачу. Не рекомендуется лениться — день благоприятен для труда, а безделье может привести к неудачам. Нежелательно начинать крупные финансовые сделки — лучше отложить их на более подходящее время. Нельзя рубить березы без нужды — это дерево в Максимов день считается священным, и его повреждение может навлечь беду.
Также в старину верили, что 11 мая не стоит прогонять птиц, особенно ласточек — они приносят в дом добрые вести.
Приметы погоды на 11 мая.
Если тепло и ясно — лето будет жарким и сухим. Если дует сильный ветер — жди ненастного лета с частыми грозами. Утро туманное — к дождливому июню. Если береза уже полностью распустила листья — к хорошему урожаю хлеба. Ласточки низко летают — к скорому дождю. Кукушка громко кукует — к теплым дням.
Считалось, что если в Максимов день идет дождь, то грибов осенью будет много. А если ночь звездная — жди богатого урожая ягод.
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