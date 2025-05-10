Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 11 мая

Нельзя ссориться и сквернословить — негативные слова в этот день могут вернуться бумерангом. Не стоит отказывать в помощи — особенно если просят еду или небольшую услугу, иначе можно отпугнуть удачу. Не рекомендуется лениться — день благоприятен для труда, а безделье может привести к неудачам. Нежелательно начинать крупные финансовые сделки — лучше отложить их на более подходящее время. Нельзя рубить березы без нужды — это дерево в Максимов день считается священным, и его повреждение может навлечь беду.