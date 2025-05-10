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Родителям рассказали, как уберечь ребенка от нервного срыва при сдаче ЕГЭ

Родителям необходимо заранее готовить детей к сдаче ЕГЭ, уделяя особое внимание поддержке нервной системы с помощью магния и витаминов группы В, а также тщательно следить за питанием выпускников. Об этом заявила врач общей практики Елена Павлова.

Родителям посоветовали давать ребенку витамины для поддержания нервной системы при подготовке к ЕГЭ.

Родителям необходимо заранее готовить детей к сдаче ЕГЭ, уделяя особое внимание поддержке нервной системы с помощью магния и витаминов группы В, а также тщательно следить за питанием выпускников. Об этом заявила врач общей практики Елена Павлова.

«Заранее начните подготавливать организм ребенка, чтобы предотвратить стресс и развитие нервного срыва во время экзаменов. Важно делать это вместе с детьми, так как мы для них пример и опора. Если волнуются родители, волнуется и ребенок. Посетите вместе доктора, чтобы подобрать питание, которое даст энергию. Нужно усилить поддержку нервной системы магнием и витаминами группы В, фосфолипидами, чтобы снизить тревожность и также поддержать уровень энергии для занятий», — пояснила Павлова в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, подготовку организма ребенка к экзаменам следует начинать заблаговременно, чтобы предотвратить стресс и возможные нервные срывы. Она добавила, что любые меры поддержки работают не сразу, поэтому их стоит внедрять за несколько недель до начала экзаменов.

Врач также рекомендовала заранее обсудить с ребенком возможные сценарии развития событий после экзамена — как в случае успеха, так и при неудаче. Павлова подчеркнула важность договоренности о дальнейших действиях в обеих ситуациях для снижения тревожности выпускника.

Ранее эксперты подчеркивали, что стресс перед экзаменами — нормальное явление, и важно не только поддерживать физическое здоровье школьников, но и помогать им справляться с тревогой через правильное питание, режим сна и психологическую поддержку. Специалисты советуют заранее выстраивать режим дня, обсуждать с детьми возможные сценарии исхода экзаменов и использовать дыхательные упражнения для снижения напряжения.