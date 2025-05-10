Родителям рассказали, как уберечь ребенка от нервного срыва при сдаче ЕГЭ

«Заранее начните подготавливать организм ребенка, чтобы предотвратить стресс и развитие нервного срыва во время экзаменов. Важно делать это вместе с детьми, так как мы для них пример и опора. Если волнуются родители, волнуется и ребенок. Посетите вместе доктора, чтобы подобрать питание, которое даст энергию. Нужно усилить поддержку нервной системы магнием и витаминами группы В, фосфолипидами, чтобы снизить тревожность и также поддержать уровень энергии для занятий», — пояснила Павлова в беседе с NEWS.ru.