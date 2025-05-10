Кабмин РФ утвердил правила оказания медицинской помощи иностранцам

Также помощь будет оказываться иностранцам в экстренных случаях, вроде получения травмы на производстве, ранения, иных увечий в различных обстоятельствах. Во всех остальных случаях помощь будет оказываться в соответствии с полисами медицинского страхования ДМС и ОМС. Исключения составляют случаи, когда двустороннее соглашение между странами предусматривает какое-либо иное оказание медицинской помощи.