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Кабмин РФ утвердил правила оказания медицинской помощи иностранцам

В России утвердили правила оказания медпомощи людям без гражданства.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Российской Федерации утвердило правила оказания медицинской помощи людям, не имеющим гражданства РФ. На российских территориях ежедневно пребывает множество иностранцев, в том числе туристов и прибывших по рабочей визе, оказание помощи которым затрудняется из-за отсутствия у них гражданства. Теперь этот процесс будет более полно урегулирован.

«Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранным гражданам медицинскими организациями бесплатно», — говорится в тексте постановления, которое подписал 10 мая 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также помощь будет оказываться иностранцам в экстренных случаях, вроде получения травмы на производстве, ранения, иных увечий в различных обстоятельствах. Во всех остальных случаях помощь будет оказываться в соответствии с полисами медицинского страхования ДМС и ОМС. Исключения составляют случаи, когда двустороннее соглашение между странами предусматривает какое-либо иное оказание медицинской помощи.

Ранее KP.RU сообщил, что правительство России разработало план мероприятий, призванных бороться с нелегальным трудоустройством в стране.