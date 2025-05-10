Юрист Подъяблонский оценил шансы Разина отнять наследство Шатунова у его семьи

По словам эксперта, продюсер определенно рассчитывает добиться некой цели, поскольку подает иск к родственникам артиста. Специалист предположил, что в случае если Шатунов все-таки оставил завещание, Разин может попытаться признать его недействительным. Однако юрист отметил, что при таком раскладе родственники Шатунова все равно получают наследство, но не по праву родства, а по завещанию.